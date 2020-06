Kortrijk laat sportzwemmen toe op deel van kanaal Bossuit-Kortrijk

In Kortrijk is een nieuw zwemmersponton in gebruik genomen aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, ter hoogte van de Abdijkaai. Daar wordt buitenzwemmen, onder voorwaarden, toegelaten. Zo zal het enkel kunnen op maandag, donderdag en vrijdag, tussen 19.00 uur en 21.00 uur, wanneer het scheepsverkeer er stil ligt. Wie wil zwemmen moet ook reserveren en zich inschrijven bij de triatlonclub Aqua Protect 3 Team. Die club staat in voor de praktische organisatie.

"Het is niet de bedoeling dat mensen in het water gaan spelen", verduidelijkt Vincent Servaeghe van Aqua Protect 3 Team. "We gaan echt wel sportzwemmen. Deelnemers moeten ook minstens 420 meter aan een stuk kunnen zwemmen. Dat is de afstand die in het kanaal is vrijgemaakt voor ons. Er zullen maximaal 20 zwemmers tegelijk in het water mogen."

Om het in goede banen te leiden, zal je bij de triatlonclub moeten inschrijven en zo'n 40 euro betalen."Met dat geld betalen we de redder. Er komt ook een plek waar mensen zich kunnen omkleden, die wij zullen onderhouden. Door bij ons in te schrijven, zullen zwemmers ook verzekerd zijn en krijgen ze een badmuts. Zo zijn ze goed zichtbaar in het water.