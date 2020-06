Kan eikenprocessierups bestreden worden met natuurlijke vijanden?

Op een aantal plaatsen waar de processierups veel voorkomt, zullen onderzoekers proberen om natuurlijke vijanden van de rups zoveel mogelijk aan te trekken. Het gaat onder andere over mezen, sluipwespen en sluipvliegen. Volgens gedeputeerde Bert Lambrechts dringt een meer natuurlijke bestrijding van de processierups zich op. "We zitten nu in een klimaat waarin we de processierupsen waarschijnlijk niet meer zullen kwijtraken", vertelt hij. "Dat komt omdat onze provincie wat warmer wordt door de opwarming van de aarde. Samen met andere partners willen we nu kijken of werken met de mees en meeskastjes efficiënt is. Wie weet kunnen we dan op een biologische en ecologische manier de processierups bestrijden."