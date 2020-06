Maak van de luchtvaartsector een publieke dienst

België is een perfect voorbeeld van de gevolgen van dit Europese beleid. De meest winstgevende poot, Brussels Airport, werd in 2004 geprivatiseerd tegen een extreem lage prijs, na massale overheidsinvesteringen in nieuwe terminals. De luchthaven is nu voor 75 procent in handen van investeringsfondsen, die in Luxemburg een schermvennootschap hebben opgericht om hun winsten, 392 miljoen euro in de afgelopen vijf jaar, te repatriëren, en die een belastingregeling hebben afgesloten om de belastinggrondslag in België te verlagen.

De privatisering ging hand in hand met de uitbesteding van activiteiten en met onderinvesteringen in infrastructuur, wat de omstandigheden voor de werknemers erg moeilijk maakt. Dit is het geval voor de bagageafhandelaars, de catering, het onderhoud, de brandstofdiensten, het bewakingspersoneel en de schoonmakers.