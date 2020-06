Duitse politie heeft nieuwe verdachte in zaak-Madeleine McCann in het vizier

Op 3 mei 2007 raakte de toen 3-jarige Madeleine McCann vermist tijdens een gezinsvakantie in Portugal. Madeleine, haar broertje en zusje lagen te slapen in het appartementencomplex van het hotel in de Algarve waar ze verbleven. Ouders Kate en Gerry McCann waren die avond uit eten. Om beurten controleerden ze of alles oké was met hun kinderen. Toen ze rond 22 uur terugkeerden, bleek Madeleine verdwenen. Een uur voordien lag ze nog rustig in haar bed.

In de loop der jaren deden immens veel theorieën over haar verdwijning de ronde. Zo schreef voormalig onderzoeker Amaral in een boek dat de ouders van Madeleine zelf betrokken zijn bij de verdwijning. Madeleine werd intussen al "gespot"' in Portugal, Marokko, België, Spanje, Malta en India, maar al die meldingen leveren echter niets op.

Moeder Kate maakte drie jaar geleden in het interview met de BBC duidelijk dat ze nog altijd hoop koestert, evenveel als in 2007 toen haar dochter verdween. "We hebben alles gedaan om haar te vinden. Blijkbaar helpt dat niet. We blijven vooruitkijken... we koesteren nog altijd hoop", zegt Kate. Het koppel benadrukt dat er de voorbije vijf jaar vooruitgang is geboekt in het onderzoek dankzij de Metropolitan Police. "Het heeft de druk op ons verlicht." Vier Britse speurders werken permanent aan de zaak - in 2011 waren dat er nog dertig.

In totaal heeft de Britse politie al meer dan 13 miljoen euro uitgetrokken voor de verdwijningszaak, die tot op heden niet opgelost is. De kritiek dat het onderzoek al handenvol geld heeft gekost, vindt Kate niet eerlijk: "Door de verdwijning kwamen andere criminele zaken aan het licht waarbij Britse toeristen betrokken waren." Ze trekt zich ook op aan het feit dat families van vermiste personen nu steun bij elkaar vinden. Vader Gerry wijst erop dat de zaak van zijn dochter "uitzonderlijk, zeldzaam" is.