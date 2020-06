Meer alcohol- en flitscontroles door versoepeling coronamaatregelen: “We kunnen agenten weer inzetten voor gewoon werk”

Politiezones wachten nog even op de concrete richtlijnen na de veiligheidsraad vandaag rond de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 8 juni. “Er zijn nu enkel basisprincipes gecommuniceerd, hanteerbare regels volgen pas later”, vertelt Yves Asselman, korpschef van politiezone Rhode en Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele). De afspraken binnen de veiligheidsraad moeten immers nog een heel parcours afleggen voor zo ook écht in praktijk gebracht kunnen worden. “Dat duurt meestal enkele dagen maar tegen maandag staat alles zeker op punt en weten we waar we aan toe zijn”, klinkt het. Eén ding is wel al zeker: de regels worden een pak minder streng en dat betekent dat politiezones ook met minder mensen zullen moeten controleren of iedereen ze ook naleeft.