Houthalen herstelt van shock na expliciete link met gijzeling

Buurtbewoners vrezen vooral voor de reputatie van de wijk die in het verleden al vaker negatief in het nieuws kwam. Bovendien zou het huis waar de politie-inval plaatsvond een van de drie plekken zijn waar de jongen een tijdje werd vastgehouden. Majd Shabani, de man die op de benedenverdieping van het pand in kwestie woont, getuigde in "Het Journaal" over veel lawaai. “Om middernacht was ik altijd ongerust”, vertelt hij. “Rond dat tijdstip hoorde ik mannen binnenkomen in het donker, die weer naar buiten gingen voor de zon opkwam. Er klonk altijd veel geluid: gelach of geween, dat weet ik niet."