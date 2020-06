Niet alle horecazaken in Oost-Vlaanderen heropenen maandag: “Wij blijven dicht, deze regels zijn niet haalbaar”

In Waarschoot, bij Lievegem, houdt ook Michiel Claeys van café Den Durpel de deuren ook maandag dicht. Den Durpel is een toogcafé met één lange bar en maar enkele tafels. “De toog is net een onderdeel van de beleving. De mensen komen hier letterlijk aan de toog hangen voor een speciaal biertje of koffietje. We zijn nu aan het bekijken of we de zomer kunnen overbruggen op een andere manier. We hebben onlangs wel met geschenkboxen gewerkt, samen met twee andere horecazaken, en dat was een groot succes, maar daar red je ’t niet mee. We zoeken nu een oplossing om toch klanten te kunnen ontvangen, desnoods buiten of op een andere locatie. Ook het gemeentebestuur denkt mee na over mogelijke oplossingen”, vertelt Claeys.