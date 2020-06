Nog geen bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding, maar toch kunnen aannemers al aan de slag

De aannemers kunnen dus al aan de slag maar er is eigenlijk nog geen bouwvergunning (of ‘omgevingsvergunning’). Lantis heeft nog maar een paar weken geleden de bouwaanvraag ingediend en de vergunning verwachten ze pas in november van dit jaar, na een openbaar onderzoek. Een dergelijk onderzoek stelt actiegroepen en burgers in staat om opmerkingen te formuleren t.a.v. het voorgestelde project. Toch zullen de aannemers nu al beginnen met heel wat voorbereidend technisch studiewerk zodat de echte bouwwerkzaamheden een vliegende start kunnen nemen eens de vergunning er is. Verwacht wordt dat dat rond augustus 2021 zal gebeuren.