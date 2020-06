Ondanks grote watervervuiling zijn bijna alle vissen gered in de Schelde: “We hebben een mirakel verricht”

De reddingsactie voor de vissen in de Schelde ruim een maand geleden blijkt zeer succesvol. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is de vissterfte beperkt gebleven. De reddingsactie was nodig nadat er in Frankrijk een massa bietenpulp in het water was terechtgekomen die alle zuurstof uit het water haalde. In Vlaanderen kon massale vissterfte vermeden worden door extra zuurstof in het water te pompen, in Wallonië en Frankrijk zijn zo goed als alle vissen gestorven.