Oostends bedrijf wil niet recycleerbare plastic folie omzetten in aardolie

Onrecycleerbare plasticfolie is afval waar niemand goed weg mee weet. Tot vier jaar geleden werd het naar China gebracht, tot dat land niet langer de afvalbelt van de wereld wou zijn. Het wordt meestal verbrand, wat slecht is voor het milieu. "De module die niet recycleerbaar plasticfolie toch zal recycleren, is het kroonjuweel van onze vijf installaties", zegt Bruno Clemens van Renasci. Volgens Clemens proberen verschillende spelers dit, maar raakten ze voorlopig niet verder dan laboratoriumopstellingen. Wat Renasci zal doen, lijkt wel op het kraken van een code: "Wij zullen de moleculaire ketens van de plasticfolie breken, en door een petrochemisch procédé terugbrengen tot het materiaal waaruit het is ontstaan. De diesel, nafta en kerosine die we bekomen, kan als schonere brandstof worden gebruikt of kan het vertrekpunt zijn om nieuwe kunststof te maken. Tijdens de persvoorstelling vanochtend mocht niet overal worden gefilmd. Er is dus enige angst voor het bekend raken van bedrijfsgeheimen.