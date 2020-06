Op illegaal cafébezoek

Er was gelukkig nog een tafeltje vrij op het terras. Een ober lachte ons gastvrij en uitnodigend toe. Ik keek bezorgd naar die van ons: ze zag grijs van de stress en ik moet er zelf ook niet helemaal ontspannen hebben uitgezien, ik had kramp in mijn tenen en ik zweette als een otter.

‘Emma, had ik bij ons thuis gezegd, het is onwettig wat we gaan doen. Ik wil niet dat wij op het nieuws komen als betrapte Belgen. Het is dus van het grootste belang dat we niet opvallen tussen de Hollanders. Ge moet luider spreken dan ge gewend zijt. Eigenlijk moet ge niet spreken maar roepen. En ge moet er een Hollandse draai aan geven.’

Wij wonen in Kapellen, op anderhalve boogscheut van de grens met Nederland. Na tien minuten peddelen waren we al op onze beoogde bestemming: café Grenszicht in Putte.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.