"9 ministers van gezondheid kan écht niet meer", maar hoe willen partijen dat aanpakken? Bekijk hier hun voorstellen

Voor de PVDA is het dan weer eenvoudig: alles moet op het Belgische, federale niveau worden georganiseerd, met één minister van Gezondheid. Dat beleid moet dan lokaal worden uitgevoerd door wat de partij “zorgnetwerken” noemt.

Preventiebeleid, het beleid dat ervoor moet zorgen dat we in de eerste plaats niet ziek worden, moet dus opnieuw naar het federale niveau worden overgebracht, vindt de partij. En ook de financiering, met de ziekteverzekering, moet op het Belgische niveau blijven.

Dat er verschillen zijn in het zorgbeleid in de twee landsdelen, geeft de partij wel toe. “Maar we moeten af van het idee dat het in Vlaanderen altijd beter is dan in Wallonië. SMA, de ziekte waar baby Pia aan lijdt, wordt bijvoorbeeld enkel in Wallonië opgespoord”, zegt parlementslid Sofie Merckx, die zelf huisarts is in Wallonië. “Er zijn soms ook oost-west-verschillen”, klinkt het.