Patrick Van Roosendaal over de protesten in New York: "De politie in New-York is absoluut niet je vriend"

De Amerikaanse president Trump dreigt ermee om het leger in te zetten. "Dat maakt me bang, want kwaad met kwaad bestrijden, brengt nooit veel goeds. Ik vrees ervoor dat dit nog een lange tijd gaat duren, tenzij er een leider komt die vredevolle boodschappen uitstraalt. Ik hoop dat de president zijn kar gaat keren, want hardhandig optreden help niet", zegt Van Roosendaal.

Er is opgeroepen om bij de start van de avondklok om 20 uur voor de voordeur te staan om zo steun te betuigen aan de Afro-Amerikaanse gemeenschap. "Daar doen we aan mee om onze steun te betuigen, maar we gaan het geweld niet opzoeken. Ik voel me niet noodzakelijk onveilig, omdat we de avondklok respecteren. We protesteren op een vreedzame manier", zegt Van Roosendaal.