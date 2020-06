Politie ontdekt drughandel in nachtwinkel in Antwerpen, ook drugs verstopt achter kinderbed

De politie kwam de drughandel op het spoor toen ze een persoon controleerde die drugs op zak had. De man verklaarde dat hij de drugs had gekocht in een nachtwinkel in de Geuzenstraat, in de buurt van het Tropisch Instituut in het centrum van Antwerpen. Bij controle van de nachtwinkel vond de politie materiaal om drugs mee te verhandelen en resten van cannabis. Bij een huiszoeking in het appartement van de eigenaar werden plastic zakken met marihuana gevonden, verstopt achter een kinderbed.

De nachtwinkel werd verzegeld en moet een maand gesloten blijven.