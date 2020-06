Protesten VS: Avondklok massaal geschonden, maar demonstraties verlopen grotendeels vreedzaam

Naar schatting 60 000 mensen liepen in Houston, in de staat Texas vreedzaam mee in een manifestatie om gerechtigheid te eisen voor George Floyd, de zwarte man die een week geleden omkwam door geweld van de politie in Minneapolis. De organisatie was in handen van enkele rappers en de familie van Floyd, die in Houston opgroeide. Hij wordt er op 9 juni ook begraven.