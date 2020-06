Revalidatiecentrum in Geel gebruikt uniek stapharnas om ex-coronapatiënten sneller te laten revalideren

Erik Lathouwers lag 6 weken op intensieve zorg nadat hij het coronavirus opliep. Bovendien kreeg hij ook nog een klaplong en werd hij twee keer in coma gebracht omdat zijn hart zwakker werd. Hij is de eerste patiënt die het harnas testte.



Wanneer hij voor het eerst weer bij bewustzijn was merkte hij snel dat zijn spieren verzwakt waren. Hij kon geen vork vastnemen, hij kon niet op eigen benen staan en zijn handen beefden. "Het eerste moment dat ik wakker werd op intensieve zorg, en ik wilde iets doen dat me niet lukte. Dat voelde raar", zegt Erik. Door de oefeningen met de kinesitherapeut maakt hij vordering. Hij kan weer rechtstaan maar hij voelt zich nog onzeker tijdens die oefeningen. ‘"Je kan het harnas vergelijken met een rugzakje dat je draagt, alsof iemand je omhoog trekt met een handvat’, legt Erik uit. "Nadat de kinesitherapeuten het harnas bij me aandeden voelde ik dat het mijn ruggengraat rechtte. Ik deed een aanzet om recht te staan en “hup” ik was vertrokken. We namen meteen de trap naar beneden en ik kon voor het eerst weer in de buitenlucht wandelen. Zalig", aldus nog Erik.

Naast revaliderende coronapatiënten kunnen ook neurologische patiënten gebruik maken van het harnas. Denk maar aan mensen die revalideren na een verlamming of nadat ze een zenuwaandoening opliepen.