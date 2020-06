Welke sociale contacten mogen vanaf maandag? En mag u dan knuffelen?

Onze "sociale bubbel", het is in deze coronacrisis een echt begrip geworden. Sinds moederdag mogen we thuis met ons huishouden vier vrienden ontvangen. Dat moeten steeds dezelfde mensen zijn die dan samen een groep of bubbel vormen waar eigenlijk niemand anders meer aan mag toegevoegd worden.

Die "bubbel van vier" wordt nu fors uitgebreid. Vanaf maandag zal iedereen individueel elke week met tien personen mogen afspreken. "Het is een individueel recht, uw persoonlijke uitgebreide bubbel", formuleerde premier Sophie Wilmès (MR) het.

Elke week mogen dat ook tien andere mensen zijn, wat ons een pak meer vrijheid geeft. "Maar het maximum van tien per week zorgt er wel voor dat sociale contacten nog beperkt blijven waardoor het makkelijker is om na te gaan met wie u in contact bent geweest mocht u besmet zijn geraakt."