De (schijn)veiligheid van het spaarboekje: 5 tips voor een spaarplan op lange termijn  

In een voorgaand opiniestuk gaven we de aanbeveling om je vermogen niet permanent op je spaarboekje te parkeren, maar om naast een investering in vastgoed een deel ervan te beleggen in aandelen en obligaties. Op de lange termijn brengt dit meer op en omdat het ook ten goede komt aan de economie - en dus ook de staatskas - profiteren we er uiteindelijk met z’n allen van.

Maar het spaargeld is een heilig huisje en een lezer reageerde ad rem op onze aanbeveling met de quote “Het spaargeld blijft mooi dáár waar het zich thuis voelt en veilig is.”. Deze lezer kan gelijk hebben dat het spaarboekje voor hem optimaal is en dat hij niets anders nodig heeft. Het spaarboekje verdient zeker zijn plaats in elk plan om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen, maar overdrijven loont ook niet. We geven in dit opiniestuk vijf tips om een spaarplan op lange termijn op te stellen.