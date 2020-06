Tandwielenfabrikant VCST in Sint-Truiden wil 171 banen schrappen door coronacrisis

Tien jaar geleden kwam VCST ook al eens in de problemen. Maar het bedrijf kon gered worden, dankzij kapitaal van de GIMV, de Vlaamse investeringsmaatschappij. Maar omdat de verkoop blijft dalen, dringt een herstructurering zich op. Dat laat Plant Manager Didier Westphalen weten in een persbericht.

"Er is een evolutie in hoe mensen denken over het gebruik van de auto en ook in de manier waarop auto's worden aangedreven", zegt Westphalen. "Maar ook de moeilijke afgelopen maanden hebben hun weerslag gehad. Wij hebben de fabriek een maand moeten sluiten. We hadden geen omzet maar wel kosten. En dat maakt het nu moeilijk. We willen ook meer gaan automatiseren en digitaliseren en ook daardoor moeten er mensen afvloeien."

“Verschillende initiatieven die wij de laatste jaren hebben genomen om de kosten te drukken en de verkoop te ondersteunen hebben effect gehad", zegt Westphalen nog. "Maar om onze fabriek een toekomst te geven, moeten wij veel verder gaan en doortastende structurele maatregelen nemen.”

Het ABVV verwijt de directie intussen dat ze de coronacrisis gebruikt om mensen te kunnen ontslaan. Ook het ACV vraagt zich af of er niet eerder had moeten worden ingegrepen. Volgende week zitten vakbonden en directie voor het eerst samen.