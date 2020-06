Vanaf 1 juli weer naar theater en bioscoop, maar maximaal 200 mensen in publiek

Met de voorwaarden die nu op tafel liggen, zullen de verschillende culturele organisaties moeten bekijken wat mogelijk is. Patrick De Groote van de Zomer van Antwerpen is positief. Hij bevestigt dat het festival op die manier zeker kan doorgaan. "We beseften al even dat grote circusvoorstellingen met 900 mensen in een tent zijn niet mogelijk zouden zijn, maar we kunnen nu heel snel per project schakelen naar oplossingen die conform zijn aan die maatregelen", zegt De Groote.