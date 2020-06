OVERZICHT: Deze versoepelingen worden van kracht in juni, juli en augustus

Wilmès benadrukte in het begin van de persconferentie nog eens de persoonlijke regels die iedereen best hanteert en had het over de "6 gouden regels".

- De hygiëneregels blijven van kracht, zoals geregeld de handen wassen

- Activiteiten doet u het liefst buiten. Als dat niet kan, doe ze in goed geventileerde ruimtes.

- Neem extra voorzorgen bij mensen in risicogroepen.

- De afstandsregels blijven van kracht (anderhalve meter), behalve voor de mensen in uw thuisbubbel en uw uitgebreide bubbel (de 10 mensen die u wekelijks mag zien) en bij kinderen jonger dan 12.

- Nauwer contact kan met 10 mensen per week (die kunnen elke week veranderen)

- Bij activiteiten in groep mag de groep niet groter zijn dan 10 mensen (kinderen inbegrepen). Dat kan bij u thuis of buitenhuis.