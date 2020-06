Versluys, ex-sponsor KVO,  laat zonder overleg naam wegnemen van stadion

De Oostendse bouwgroep Versluys heeft de metershoge letters van zijn naam laten weghalen van de "Versluys Arena". Dat gebeurde schijnbaar zonder overleg met voetbalclub KV Oostende. De relatie tussen de club en haar vroegere sponsor is al een tijdlang verziekt. Onlangs stapte KVO naar de rechter, omdat het nog geld te goed zou hebben van Versluys.

De bouwgroep betaalde tot vorig jaar 400.000 euro per seizoen om de naam "Versluys Arena" te behouden. Maar voor het seizoen dat net afgelopen is, is nog niks betaald. Volgens Versluys moet dat ook niet, omdat er geen afspraak op papier staat. KVO spreekt dat tegen en zegt dat er mails bestaan waaruit duidelijk blijkt dat er toch een overeenkomst is. Blijkbaar heeft de bouwgroep nu eenzijdig beslist om de naam te laten weghalen van de voetbaltribunes. KVO laat weten dat het zich niet laat intimideren. De club zal ook nagaan of er geen schade is aangericht, terwijl de letters zijn weggenomen.

Sinds vorige maand is KV Oostende eigendom van een Amerikaans bedrijf.