Vishandelaar heeft 10.000 levende palingen op overschot door afgelasting Palingfestival in Mariekerke

"Wij beginnen elk jaar goed op tijd aan de voorbereiding van het Palingfestival in Mariekerke (Bornem). Dat wil zeggen: we stockeren wilde palingen uit heel Europa in het Donkmeer in Berlare", zegt palinghandelaar Hans Borremans in "Start Je Dag". Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Afgelopen weekend was er geen palingfestival in Mariekerke en dat heeft grote gevolgen. "Ik zit nu nog met een overschot van 1,5 ton paling. Dat zijn 10.000 levende vissen in het Donkmeer die eigenlijk bedoeld waren voor het festival", zegt Borremans die zelf inwoner is van het Bornemse palingdorp.