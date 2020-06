Vrouw uit Lennik kan man 2 maanden niet bezoeken in ziekenhuis, hij sterft 2 dagen voor ze weer mag langskomen

De lockdown kwam hard aan voor Robert. "Mijn man had altijd al last van eenzaamheid", zegt Marie-Jeanne. "Hij kon niet alleen zijn." Toen hij op 22 maart verjaarde, mocht Robert ook geen bezoek ontvangen. "We hebben met heel de familie een videoboodschap gestuurd. Robert was daar zeer tevreden mee. Maar hij heeft toen ook geweend , want hij wilde bij zijn familie zijn. Tijdens de lockdown heeft Robert me verschillende keren gevraagd of ik niet kon langskomen of dat hij niet naar huis kon komen. "Desnoods probeer je stiekem in het ziekenhuis te geraken", zei hij."