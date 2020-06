Meer dan 3.000 mensen ondertekenen petitie: "Wég met standbeeld van koning Leopold II in Halle"

"We waren van plan om het park opnieuw in te richten, en misschien is dat een mooie gelegenheid om de standbeelden te verwijderen, maar we gaan dat toch niet doen", zegt de burgemeester van Halle Marc Snoeck (SP.A). "Niet omdat we het niet eens zijn met de petitie, maar we vinden het belangrijk om het standbeeld te laten staan en duiding daarbij te geven. Het bordje onderaan uitbreiden met de verwijzing naar een website waar mensen meer info kunnen vinden over wat er gebeurd is in Belgisch Congo, en welke wandaden dat daar gebeurd zijn."

De burgemeester vindt het belangrijk dat we kunnen terugkijken op de geschiedenis met de juiste bril. "Met de standbeelden te verwijderen los je de zaak niet op. Zo wist men anders iets uit onze geschiedenis dat jammer genoeg gebeurd is."