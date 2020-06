Wegversperringen aan Franse grens in Westhoek worden weggenomen

In Poperinge, Heuvelland en Wervik worden de wegblokkades weggenomen die er staan sinds de coronacrisis. De beperkingen om de grens over te steken gelden nog tot 15 juni. Pas dan mogen wij de grens over om in Frankrijk te winkelen of familie te bezoeken. Fransen zijn tot die tijd enkel welkom bij ons als ze komen werken. Maar er wordt minder zwaar gecontroleerd. Burgemeester Christof Dejaegher van Poperinge: "De politie moet enkel nog in de diepte controleren. Dat betekent dat ze niet meer op de grens zelf staan, maar enkel nog mensen controleren onderweg, op de grote trajecten. En dan heeft het niet veel zin om die betonblokken nog te laten staan."