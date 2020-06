Zeeman-oprichter Jan Zeeman overleden: "Ik had 5 Ferrari's en een helikopter kunnen kopen, maar dat heb ik nooit gedaan"

Jan Zeeman opende op 25-jarige leeftijd zijn eerste winkel in 1967 in Alphen aan den Rijn, zowat halverwege tussen Amsterdam en Rotterdam. Daar is tot op vandaag het distributiecentrum van de keten gevestigd. Inmiddels heeft het familiebedrijf bijna 1.300 vestigingen in 7 landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Er werken meer dan 7.000 mensen. In België heeft de keten 270 filialen.

Volgens het Nederlandse zakenblad Quote behoorde Jan Zeeman met een geschat vermogen van ruim 800 miljoen euro tot de rijkste 25 Nederlanders. In 1999 nam hij afscheid als bestuursvoorzitter van Zeeman Groep. Sinds 2014 was hij ook geen commissaris meer. Hij bleef wel eigenaar van de keten.