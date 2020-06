Verheerlijkt president Trump geweld? Twitter en Facebook zijn het oneens en vooral topman Zuckerberg moet het ontgelden

De "verontrustende" historische referentie in de boodschap van Trump

"When the looting starts, the shooting starts" is een quote die voor het eerst aan Walter Headley werd toegeschreven. Headley was een blanke politiechef in Miami eind 1967. Zijn aggressieve aanpak in de zwarte wijken van de stad leidde tot geweld. De quote refereert aan een verhaal op de voorpagina van de krant Miami Herald, waarin Headley zei dat er in Miami geen groot probleem was met burgerlijke opstand en plunderingen omdat hij namelijk gezegd had dat "het schieten begint wanneer het plunderen begint". Eerder die maand had Headly al de oorlog verklaard "aan criminelen" en daarbij zei hij dat zijn eerste doelwit "jonge zwarte mannen van 15 tot 21" waren.

Trump zei vrijdag aan journalisten dat hij de hele geschiedenis achter "When the looting starts, the shooting starts" niet kende.