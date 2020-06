Zweedse viroloog maakt bocht: "Vandaag zou onze aanpak zitten tussen wat Zweden heeft gedaan en de rest van wereld deed"

Ondanks de kritiek die Tegnell kreeg, bleef hij lang volhouden dat zijn koers de juiste was. Tot vandaag. Er zijn te veel doden gevallen in Zweden, zei Tegnell. "Er is duidelijk ruimte voor verbetering."

Maar welke maatregelen Zweden dan juist had moeten nemen, daar heeft Tegnell voorlopig geen antwoord op gevonden. "Alle andere landen hebben veel zaken tegelijkertijd ingevoerd, waardoor je het probleem hebt dat je niet weet welke maatregel het beste effect had. Misschien komen we dat te weten nu de regels één voor één gelost worden."