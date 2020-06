Al meer dan 36.000 handtekeningen met vraag om standbeelden Leopold II weg te nemen

Ze vragen de regering een stuurgroep op te richten die concrete voorstellen moet doen: moet er duiding worden gegeven bij koloniale overblijfselen of moeten die naar een museum. De tekst roept ook op om nieuwe wegen of infrastructuur te vernoemen naar mensen die zich tegen de kolonisatie hebben verzet.

"In een wereldstad als Brussel kunnen we geen genoegen nemen met verwijzingen naar een eenzijdig beeld van ons koloniaal verleden. Het is vanzelfsprekend dat heel onze openbare ruimte inclusie ademt. Waar dat nu niet het geval is, moet dat veranderen", vindt Soetkin Hoessen (Groen).

"Laten we werken aan een contextualisering van deze koning-bouwheer van Brussel, die als alleenheerser verantwoordelijk was voor de misdaden tegen de inwoners van de toenmalige Kongo-Vrijstaat. Alleen door het verleden te erkennen, kunnen we herkennen hoe dit verleden en haar koloniale denkbeelden doorwerken in het heden", vindt Hilde Sabbe (one.brussels).