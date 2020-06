Antwerpse horecazaken mogen hun terrassen uitbreiden

"Vandaag kunnen we meegeven dat het voor Antwerpse cafés mogelijk is om terrassen uit te breiden. Daar hebben we een aantal generieke oplossingen voor bedacht, waarvan we ter plekke de mogelijkheden moeten bekijken. Zo zullen cafés en restaurants bijvoorbeeld terrassen kunnen uitbreiden op hun parkeerplaatsen", licht Kennis toe. "Een andere mogelijkheid is om naar de breedte toe uit te breiden en hun terrassen bij de buren te zetten. Daar moeten de buren het natuurlijk wel me eens zijn."

In Antwerpen zijn er 1.000 horecazaken. "Het zal een uitdaging zijn om dat bij alle horecazaken in orde te krijgen. Ze kunnen zich aanmelden en dan bekijken we samen de mogelijkheden", zegt Kennis. "De diensten van de stad zullen de terrasuitbreidingen aanduiden met verf. Op die manier kan er zelfregulering zijn voor zowel de uitbaters als voor de klant. Het is belangrijk dat tegen volgend weekend alles in orde geraakt, omdat het dan mooi weer gaat worden."