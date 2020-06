Autobusbedrijf uit Leefdaal is er klaar voor: "Handgels, social distancing en mondmaskers aan boord"

“Wij hadden al bestaande reservaties, en tot nog toe hebben ondanks de versoepelingen maar een handjevol mensen hun reis geannuleerd. Wij gaan opstarten op 17 juni met een eerste daguitstap naar Oostende en op 12 juli volgt onze eerste buitenlandse reis naar Oostenrijk”, zegt eigenaar Bruno Stockmans van busbedrijf Bergkoning.

Of doorreizen naar Oostenrijk via Duitsland dan ook mogelijk is, is nog even koffiedik kijken. "We wachten nog af, maar we denken wel dat we vanaf 15 juni mogen doorreizen naar Duitsland, en vermits de horeca daar dan ook geopend is, kunnen wij de nodige stops doen met de social distancing. De grenzen van Oostenrijk zijn sowieso al open."