B&B’s in Haspengouw halen opgelucht adem: “Boekingen beginnen te komen, tegen eind juni hopen we vertrokken te zijn”

In 't Maanhof in Borlo (Gingelom) is uitbater Marc Soentjens volop bezig alles in gereedheid te brengen om maandag weer te openen. “Na die surrealistische periode is het een opluchting dat we kunnen starten. We zaten drie maanden lang met de handen in het haar, want ons hele gezin leeft hiervan. Als je dan op nul inkomsten terugvalt, is het even slikken”, zucht Marc. “Gelukkig hebben de banken niet al te moeilijk gedaan en hebben we de terugbetaling van de leningen kunnen uitstellen. Maar iedereen zat in hetzelfde schuitje. We waren niet de enigen die problemen hadden.”

"De boekingen beginnen stilaan opnieuw binnen te komen", gaat Marc verder. “Vanochtend heb ik nog een boeking binnengekregen van grootouders die met hun kleinkinderen een weekendje van de mooie streek hier willen komen genieten. Het is nog maar begin juni. Ik hoop dat de boekingen weer op een normaal ritme zijn over enkele weken en dat het dan steeds vlotter zal lopen.”