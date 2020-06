Genkse horeca bereidt opening voor. "Poetsen is meer werk dan coronavoorbereidingen"

In tapaszaak Plank ’n Drank zakt de maximale bezetting straks van 45 naar 11 man. “Over rendabiliteit zullen we de komende weken zeker niet kunnen spreken”, stelt zaakvoerder Ilse Vanormelingen. “We schatten dat we het deze zomer met zo’n 60% minder omzet zullen moeten doen. We zullen zeven op zeven open zijn, van 10 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts: véél meer werken voor een pak minder opbrengst.” Ondanks de sombere vooruitzichten is er in Plank 'n Drank van bij de pakken blijven neerzitten geen sprake. “We bekijken nu op welke manier we toch verantwoord extra plaats kunnen creëren, hebben een afwasmachine besteld om de glazen op correcte temperatuur te wassen en installeren extra parasollen en buitenverwarming. Een groot deel van ons lot ligt in de handen van de weergoden.”