Buren redden Sint-Amandsberg van droogte: “We hebben een tankwagen gehuurd en water van de plaatselijke werf opgevangen”

“Het is wel een beetje een puzzelwerk geweest”, lacht Bonte. “We wisten op voorhand niet welke uitgangen de tankwagen had en moesten toch even uitzoeken hoe alles werkte. Ook het lossen van het water in de regenputten was niet gemakkelijk, maar met de nodige creativiteit is het allemaal gelukt.” Samen met de buren knutselden ze met zeilen een soort van “waterkanaal” waardoor het water sneller en zonder verspilling in de putten kwam.

(Lees verder onder de foto's.)