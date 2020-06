Challenge: Leuvenaar beklimt met fiets hoogste en exteemste trap van het land

Met z’n ruim 374 trappen en een hellingsgraad van 30% is het een van de extreemste trappen ter wereld. “Heel wat bekende mountainbikers hebben de trap al afgereden, maar ik ken niemand die de trappen ooit is opgereden”, vervolgt van den Bergh in z’n filmpje. “Misschien eerst de trap eens afrijden met een dure fiets om te zien wat het geeft. Het idee is om bij het klimmen geen voeten op de grond te zetten. Ik ga het wel rustig aan doen”, zegt hij nog en dan begint hij aan het klimwerk.

Van den Bergh is trouwens niet aan z’n proefstuk toe. Op z’n YouTube-kanaal post hij wel meerdere filmpjes met challenges, en tips voor mountainbikers. Bekijk het filmpje hieronder.