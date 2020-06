Cinema ZED in Leuven heropent op 1 juli: "Nieuw ticketsysteem om met bubbels te werken"

"We zijn volop aan het bekijken hoe we de verkoop van tickets gaan organiseren", zegt Johan Van Schaeren van Cinema ZED. "We moeten de plaatsen sowieso moeten nummeren. Dat is nieuw voor ons. We moeten ook beslissen of we zelf de plaatsen gaan aanwijzen, maar daar zijn we geen fan van. Wellicht wordt het een systeem met bubbels. Mensen kunnen dan hun bubbel boeken, voor één of meerdere personen, een gezin bijvoorbeeld. Tussen elke bubbel blijven twee zetels vrij. Het ticketsyteem zal daarmee rekening houden om het aantal beschikbare plaatsen te berekenen."