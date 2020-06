Cultuurcentrum 't Vondel in Halle: "We kunnen nu toch nog een mooi seizoen aanbieden"

Directeur Maaike Jacobsen van cultuurcentrum 't Vondel in Halle is er klaar voor: "We hebben het programma klaar, maar het was natuurlijk heel veel aanpassen. We zijn eigenlijk op een bepaald moment moeten stoppen met opnieuw evenementen te plannen, om plaats te maken voor voorstellingen die dit seizoen niet konden doorgaan. Die hebben we dan geprobeerd door te schuiven naar volgend seizoen om ook solidair te zijn met de artiesten. Dus het was wel veel last minute aanpassen, maar ik denk dat we toch een mooi seizoen kunnen aanbieden.”