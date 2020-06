Dan toch geen touw om bubbel af te bakenen op strand De Panne

De gemeente De Panne had een op z'n minst origineel plan om er voor te zorgen dat iedereen deze zomer op voldoende afstand zou blijven op het strand. Het idee was om stukken touw te verkopen aan bezoekers, van 16 meter lang, waarmee ze dan een zone gingen kunnen afbakenen ruim genoeg voor 4 personen. Maar nu de zogenaamde sociale bubbels worden uitgebreid naar 10 personen heeft dat nog weinig zin, zegt burgemeester Bram Degrieck: "Het plan was volgens ons goed uitgedokterd, maar een zone afbakenen voor 10 personen is absurd en je kan maar moeilijk verplichten dat mensen maximaal met 4 samenzitten als 10 is toegelaten van de federale overheid. We gaan daar dus geen energie meer insteken. De zomer is er voor ons iets simpeler op geworden."

De andere maatregelen om te voorkomen dat te veel mensen te dicht op elkaar komen op het strand blijven wel van kracht. Er zal maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten worden en coronacoaches zullen een oogje in het zeil houden.