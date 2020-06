Waar blijft dat nationale actieplan tegen racisme?

Bijna unisono (de partijen Ecolo, PVDA, Open VLD, PS, SP.A, DéFI, MR, Groen en CD&V stelden een vraag - CDH, N-VA en Vlaams Belang niet) klonk de vraag hoe het nu zit met dat nationale actieplan tegen racisme waarover al bijna 20 jaar sprake is. Opeenvolgende federale regeringen hebben beloofd er werk van te maken, maar het ligt er nog steeds niet. En ook premier Sophie Wilmès (MR) kon of wilde geen deadline noemen in de Kamer.



Begin januari kondigde Wilmès een interministeriële conferentie over racisme aan, na de aangestoken brand in een asielcentrum in Bilzen. Die is er geweest, zei Wilmès en kan in de toekomst nog dienen als adviesorgaan voor een actieplan, maar door de coronacrisis is de voortgang van dat proces stopgezet, gaf ze aan. "Het is de bedoeling om die stappen zo snel mogelijk af te ronden."

De premier verwees wel naar het al jaren bestaande, "duidelijke, wettelijke kader om racisme en discriminatie te bestrijden". "Mensen die zichzelf als slachtoffer beschouwen, worden aangemoedigd om een klacht in te dienen." Ze verwees ook naar instellingen als Unia, die mensen begeleiden en opleidingen aanbieden voor bijvoorbeeld de politie op vlak van de antidiscriminatiewetgeving.

Het ontwijkende antwoord over het actieplan stelde onder meer Jessika Soors (Groen) teleur. "Er is echt nood aan een politieke ondersteuning van organisaties als Unia. We moeten ook racisme als een crisis beschouwen en dus moet dat als een prioriteit behandeld worden door de volgende regering", zei ze in "Villa politica".