Feestzaal in Diksmuide is niet blij: "Versoepeling is geen verbetering"

"De versoepeling voor de feestzalen is geen verbetering", vertelde Tim Saint Germain in Start je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen. "Feesten voor 50 gasten komen bitter weinig voor in feestzalen. Dat is meer iets voor restaurants. Feestzalen zijn voor grotere groepen: 100, 150 tot 200 mensen."

"Rouwmaaltijden tot 50 personen kunnen we wel houden vanaf maandag 8 juni. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat. Om het hoofd boven water te houden beginnen we met een pop-uprestaurant. Dat is niet onze corebusiness maar we moeten tonen dat we nog bestaan. Op die manier kunnen we toch wat omzet draaien. Bovendien kunnen we 4 van onze 20 vaste medewerkers aan het werk zetten."

Voor de coronacrisis waren er op zondagmiddag brunches voor 500, 600 mensen in Salons Saint Germain. "Ik denk wel dat die grote groepen terugkeren. Zeker wanneer er een vaccin zal zijn. Ik vergelijk het met het voetbal. Er komt een moment waarop er ook weer veel publiek de wedstrijden zal mogen bijwonen. Maar inderdaad, dat zal nog niet voor de eerste maanden zijn", besluit Tim Saint Germain.