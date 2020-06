Feestzaaluitbaatster uit Gingelom ziet heropening op 1 juli niet zitten: “Vrees dat er geen enkel feest zal kunnen doorgaan”

Veel klanten verwacht ze dan ook niet. “Onze zaal draait voornamelijk op trouwfeesten. En ik hoor van mijn klanten toch voornamelijk dat trouwen in deze omstandigheden niet gewenst is”, vertelt Tine. “De meerderheid stelt hun trouw uit naar het najaar of zelfs naar volgend jaar. Familiefeesten zouden we bijvoorbeeld wel kunnen doen, maar ook daar kan ik me niet voorstellen dat mensen dat op deze manier leuk vinden. Ik vrees dus dat er geen enkel feest zal kunnen doorgaan.”

Daardoor loopt de feestzaal in Gingelom een hoop inkomsten mis. “Onze piekperiode begint in de lente en eindigt ongeveer in oktober. Als ik kijk naar het hele jaar was dat eerst helemaal volgeboekt met feesten. Nu zie ik het helemaal leeglopen en verschuiven naar volgend jaar.”

Tine en haar partner bekijken nu op welke manier ze wel nog aan de slag kunnen. “We denken aan verschillende alternatieven. Een optie is van de feestzaal een restaurant maken. Maar daar heb je dan weer toelating voor nodig, en je moet de nodige investeringen doen. In crisistijden nieuwe investeringen gaan doen, zie ik niet echt als een oplossing. We kunnen niet zomaar van de ene op de andere dag een restaurant worden.”