Foorkramers teleurgesteld over definitieve afgelasting Sinksenfoor: "Zelfs tijdens de oorlog stond er kermis"

Vanaf 1 augustus mogen er opnieuw kermissen georganiseerd worden in ons land. Helaas voor de Antwerpse Sinksenfoor komt die datum te laat. "We moeten de kermisagenda volgen en in augustus staan wij op de Brusselse Zuidfoor", zegt de woordvoerder van de foorkramers Jean-François Vlasselaerts in "Start Je Dag". In een eerder plan wilde de stad Antwerpen de kermisuitbaters de kans geven om in juli de Sinksenfoor te organiseren. "Heel jammer dat we dat niet mogen van de Veiligheidsraad. Als er één locatie is die je kan afsluiten en die voldoende ruimte heeft om veilig een kermis te organiseren, dan is het wel Spoor Oost."