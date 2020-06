Grote Markt in Diest tijdelijk omgevormd tot erf om plaats te creëren voor terrassen

"De erfzone blijft intussen van kracht tot eind augustus en wie weet, als het efficiënt is, kunnen we de erfzone definitief maken. Maar zover zijn we nog niet. We maken een evaluatie op het einde van de zomervakantie. Ook de horecazaken in andere straten en ook die in de deelgemeenten kunnen een aanvraag indienen om hun terras uit te breiden. Het schepencollege bekijkt geval per geval om ook hen een vergunning te geven", besluit burgemeester Christophe De Graef van Diest.