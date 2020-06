Duizenden mensen herdenken de dood van George Floyd in de Verenigde Staten

In de wijk Brooklyn, in New York, zijn duizenden mensen samengekomen voor een herdenkingsmoment voor George Floyd. De zwarte man werd elf dagen geleden in Minneapolis bij zijn arrestatie door de politie gedood. Al meer dan een week wordt er in de Verenigde Staten geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme.



Ook in Minneapolis, in de staat Minnesota, zijn zo'n vijfhonderd mensen bijeengekomen om George Floyd te herdenken. Nabestaanden en andere rouwenden brengen een eerbetoon aan de overleden man. Op de plechtigheid zjn een aantal prominenten aanwezig, zoals de burgemeester van Minneapolis, de gouverneur van Minnesota en senator Amy Klobuchar. Ook beroemdheden als Jesse Jackson en Al Sharpton tekenen present.

Er zijn nog herdenkingen gepland. Zaterdag is er een herdenking in North Carolina, de staat waar George Floyd 46 jaar geleden is geboren. Op dinsdag 9 juni wordt George Floyd begraven in Houston, de stad waar hij is opgegroeid.