Sint-Ceciliakoor wil op 14 juni al zingen in zondagsmis Sterrebeek: "Met klein aantal zangers op veilige afstand"

Jos O is als het ware met de passie voor het kerkkoor geboren. "Ik denk dat ik zo'n vijftien jaar was, toen ik meezong in het koor van Lot bij Beersel." Jos was 18 toen hij dirigent werd van dat koor. Nadien was hij elf jaar dirigent van het kerkkoor van Tervuren. Hij leidde ook een tijdje een klein koor In Sint-Lambrechts-Woluwe. Sinds 1999 is hij koorleider in de Sint-Pancratiuskerk van Sterrebeek.