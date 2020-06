Imams en pastoors opgelucht over hervatting van religieuze diensten: "Maar het is ook een uitdaging"

Ook in de kerk heerst er opluchting. "We zijn echt aan het wachten om de mensen weer samen te brengen en om weer te vieren", zegt Bart Goossens, pastoor in Malle en Zoersel. "Ook de mensen zelf kijken ernaar uit. Er is in de afgelopen tijd veel leed geweest. Mensen hebben dierbaren verloren zonder afscheid te nemen. Het zal hen deugd doen dat er opnieuw herdenkingsvieringen zijn en ze eindelijk samen kunnen rouwen."

Hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. "Per kerkgebouw zal er bekeken worden hoe we het moeten aanpakken. Er is een kerkraad per parochie die de praktische kant op zich zal nemen", gaat Goossens verder.

Het wijwater werd eerder al uit de kerken weggehaald uit vrees voor het coronavirus. Doopsels kunnen voorlopig dus nog niet doorgaan. De bisschoppen hebben de vormsels en de eerste communies ook uitgesteld naar september of oktober. "We zullen dus eerst herbeginnen met de zondagse eucharistievieringen", besluit Goossens. "In de Kempen worden die bijgewoond door zo'n 50 personen." De limiet van maximaal 100 personen is daar dus zeker haalbaar.