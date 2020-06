Indrukwekkende verhuisoperatie van Britse legertank in Sint-Niklaas: "De tank weegt evenveel als 10 olifanten"

De tank is een Britse Chieftaintank uit 1972 en is ingezet in de Golfoorlogen, vandaar ook de zandkleur. De tank weegt maar liefst 52 ton, dat is even veel als 10 volwassen Afrikaanse olifanten. Ook al moest hij maar 20 meter verplaatst worden, wegdoen was geen optie, zegt Frederik Vlassenbroeck, eigenaar van ’t Amerikaantje: “Mijn vader heeft die tank in de jaren ’90 gekocht bij een Engelse firma die al het rollend materiaal van de overheid kon commercialiseren. Het overbrengen van de tank heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Mijn vader stond erop dat we de tank nooit zouden verkopen, omdat hij intussen iconisch is, en een uithangbord voor de winkel. Hij staat er dan ook al ruim 20 jaar. Daarom geven we hem een nieuwe plek op de vernieuwde parking aan de nieuwe winkel. De tank heeft intussen ook een emotionele waarde.”