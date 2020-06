Jongeren getuigen over racisme: "'Ga naar uw land' is echt een klassieker"

De 18-jarige Naomi uit Gent heeft een heel diverse vriendengroep. "De blanke vrienden steunen mij natuurlijk wel, maar ik krijg ook nog altijd veel berichten dat we zagen of dat we overdrijven."

Nochtans heeft Naomi wel reden tot klagen. "Ik heb veel leerkrachten gehad die mij anders behandelen of racistische opmerkingen geven die eerder onschuldig bedoeld zijn: dat ik een slaaf ben of geen recht heb om te praten. Tegen mijn mama werd tijdens het oudercontact gezegd dat het toch wel verwonderlijk is dat ik zo goed Nederlands praat."