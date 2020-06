Kijktips van Ward Verrijcken: misbruik, racisme en op stap met Michelle Obama

In de nieuwe reeks "I may destroy you" verwerkt actrice en scenariste Michaela Coel haar eigen verschrikkelijke ervaring met een seksueel roofdier. Deze straffe, maar choquerende reeks is vanaf 8 juni te zien op Telenet Play en Play More.

"Little fires everywhere" is een minireeks van 8 afleveringen op Amazon Prime Video met de steractrices Reese Witherspoon en Kerry Washington in de hoofdrol. De reeks schetst het probleem van hedendaags racisme in de VS. Dat probleem wordt nog beter onderzocht in "When they see us". Het waargebeurde verhaal van de Central Park Five wordt meesterlijk weergegeven in deze 4-delige Netflixreeks.



Nog op Netflix vinden we de documentaire "Becoming" waarin voormalige first lady Michelle Obama ons meeneemt tijdens een promotietoernee en heel open vertelt over haar leven. Als u wil weten wat het betekent om constant gediscrimineerd te worden voor je huidskleur en te vluchten in misdaad, dan is "The wire" een must. Deze reeks was te zien tussen 2002 en 2008 op HBO en kunt u herontdekken op Telenet Play en Play More.



Meer info en fragmenten ziet u in onderstaande video: